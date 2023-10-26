Депутат Свинцов: ядерные учения России «охладят пыл» политиков США

Нужно как можно быстрее на всех континентах, всем армиям мира садиться за стол переговоров и принимать те условия, о которых сегодня говорит Россия. А Россия говорит о том, что мир на планете может быть только с учетом интересов всех сторон, — заключил Свинцов.