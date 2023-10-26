Лавров сообщил результаты проверки Россией испытаний в Неваде

Москва проверяет факты в связи с недавними испытаниями, проведенными США на полигоне в Неваде, нарушений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не выявлено, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр заявил, что Россия будет продолжать проверку, но пока ничего, что говорило бы о нарушении США ДВЗЯИ, не выявлено, передает ТАСС.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что испытания в Неваде являются политическим сигналом, Россия должна быть начеку.

Между тем, Минэнерго США сообщило, что испытательный полигон в Неваде, на котором прежде испытывали ядерное оружие, провел подземный химический взрыв для улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру.