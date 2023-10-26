Кремль призвал Ереван разъяснить слова Пашиняна о диверсификации отношений

Российская сторона надеется получить у армянского премьера Никола Пашиняна пояснения его высказывания о необходимости «диверсифицировать отношения в сфере безопасности», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль не расценивает высказывание Пашиняна в интервью Wall Street Journal как первоисточник, необходимо точно понять, о чем именно говорил премьер Армении, сказал Песков, передает ТАСС.

В разговоре с Ереваном Москва рассчитывает получить всю информацию по этому поводу, двум странам «негоже» общаться через газеты, тем более через американскую Wall Street Journal, подчеркнул он.

Песков добавил, что Россия прикладывает усилия для заключения мирного договора между Баку и Ереваном, это нужно для стабилизации обстановки в регионе и для выхода на «созидательный уровень жизни во всем регионе».

Напомним, Пашинян в интервью американской газете Wall Street Journal заявлял, что события в Нагорном Карабахе, «по сути, подвели» Ереван к решению о необходимости «диверсифицировать отношения в сфере безопасности».