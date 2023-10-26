В Кремле ответили на вопрос о поставках оружия КНДР России

Заявления о якобы поставках оружия из КНДР России беспочвенны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

До этого три страны — США, Япония, Южная Корея — выступили с осуждением поставок якобы оружия КНДР в Россию. По словам представителей стран, оружие якобы предназначалось для борьбы с Украиной.

«Я это оставлю без комментариев. Много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны. В них нет конкретики. Не видим смысла это комментировать. Северная Корея является нашим соседом, мы развиваем и будем продолжать развивать отношения во всех областях», — заявил Песков.

Он также не подтвердил факт поставок оружия Северной Кореи в Россию.

До этого Песков заявил, что российская сторона рассчитывает получить от Астаны данные о так называемом центре миротворческих операций НАТО в Казахстане. По его словам, необходимо «собрать более детальную информацию». Песков подчеркнул, что миротворческие миссии имеют свою специфику.