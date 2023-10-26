Замглавы МИД России встретился с политическим руководителем ХАМАС

Замглавы МИД и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что встретился в Катаре с политическим руководителем радикального движения ХАМАС и обсудил с ним судьбу заложников. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что на данный момент в секторе Газа находится 224 заложника, ранее захваченных палестинской группировкой ХАМАС. Он подчеркнул, что что эта цифра не окончательная, поскольку к военным постоянно поступает новая информация.