Лукашенко высказался об отношении к Евросоюзу

Лукашенко заявил, что является сторонником сохранения ЕС
Белоруссия не является сторонником распада Евросоюза несмотря на санкции, которые он ввел против Минска. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
«Почему-то в ЕС считают, что мы являемся противниками Европейского союза. Несмотря на нынешнюю турбулентность в ЕС и санкции, которые ЕС вводит против нас, вы должны знать, что президент Белоруссии является ярым сторонником сохранения ЕС», — заявил он.
Лукашенко подчеркнул, что Минск выступает за сохранение Евросоюза как сильного и независимого игрока на геополитической арене. Он отметил, что ЕС, вместе с США, Китаем и в какой-то степени Россией и Индией являются опорой существования планеты. Белорусский президент считает, что если «опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех».
При этом Лукашенко добавил, что конфликт на Украине можно было бы закончить, если бы у Евросоюза было желание, при этом отметив давление на Брюссель из-за океана.