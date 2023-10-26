Лукашенко высказался об отношении к Евросоюзу

Белоруссия не является сторонником распада Евросоюза несмотря на санкции, которые он ввел против Минска. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«Почему-то в ЕС считают, что мы являемся противниками Европейского союза. Несмотря на нынешнюю турбулентность в ЕС и санкции, которые ЕС вводит против нас, вы должны знать, что президент Белоруссии является ярым сторонником сохранения ЕС», — заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что Минск выступает за сохранение Евросоюза как сильного и независимого игрока на геополитической арене. Он отметил, что ЕС, вместе с США, Китаем и в какой-то степени Россией и Индией являются опорой существования планеты. Белорусский президент считает, что если «опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех».