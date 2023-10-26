Журова считает, что Европа будет подталкивать Киев к окончанию боевых действий

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Ранее в социальных сетях была обнародована якобы запись разговора с главой МИД Дании Ларсом Расмуссеном, в которой он сообщил о существовании секретных планов по урегулированию конфликта на Украине. Согласно им, «предполагается обмен украинских территорий на обеспечение национальной безопасности». При этом достоверность данного разговора не подтверждена.

По мнению Журовой, такое возможно, поскольку Украина начинает «надоедать европейцам в контексте слишком большого участия в их жизни». Она привела в пример разногласия Киева с Варшавой и подчеркнула, что, вероятно, вся Европа уже «слегка хлебнула из этой ложки дегтя», поддерживая киевский режим.

«Если европейцы почувствуют уже в том числе и серьезные экономические проблемы для себя, то они будут понимать, что другого выхода нет, кроме как прекратить боевые действия — соответственно, на наших условиях, потому что других условий не может быть», — сказала депутат.