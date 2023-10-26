Журова считает, что Европа будет подталкивать Киев к окончанию боевых действий
Экономические трудности заставят Европу подтолкнуть Украину к прекращению боевых действий с Россией, заявила радио Sputnik первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.
Ранее в социальных сетях была обнародована якобы запись разговора с главой МИД Дании Ларсом Расмуссеном, в которой он сообщил о существовании секретных планов по урегулированию конфликта на Украине. Согласно им, «предполагается обмен украинских территорий на обеспечение национальной безопасности». При этом достоверность данного разговора не подтверждена.
По мнению Журовой, такое возможно, поскольку Украина начинает «надоедать европейцам в контексте слишком большого участия в их жизни». Она привела в пример разногласия Киева с Варшавой и подчеркнула, что, вероятно, вся Европа уже «слегка хлебнула из этой ложки дегтя», поддерживая киевский режим.
«Если европейцы почувствуют уже в том числе и серьезные экономические проблемы для себя, то они будут понимать, что другого выхода нет, кроме как прекратить боевые действия — соответственно, на наших условиях, потому что других условий не может быть», — сказала депутат.
Ранее в российском Министерстве иностранных дел обвинили страны Европейского союза (ЕС) в политике двойных стандартов из-за отношения к событиям вокруг Украины и палестино-израильскому конфликту, о чем писала «Парламентская газета». Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что в ситуации вокруг сектора Газа ЕС призывает к соблюдению международного гуманитарного права, но ранее там выдали украинским властями «карт-бланш на безнаказанное уничтожение с 2014 года гражданского населения Донбасса».