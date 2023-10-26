Президент Палестины посетит Москву для переговоров с Путиным

Глава Палестины Махмуд Аббас в скором времени посетит Москву и проведет переговоры с Президентом России Владимиром Путиным . Об этом заявил спецпредставитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов .

«Могу сказать, что уже скоро он [Аббас] совершит официальный визит в Москву, здесь будут переговоры с Владимиром Владимировичем [Путиным]», — сказал Богданов, которого цитирует ТАСС.

Конфликт между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС начался 7 октября после того, как боевики движения запустили ракеты по израильской территории, а затем вторглись на нее, взяв свыше 200 человек в заложники. Израиль ответил на это проведением военной операции «Железные мечи», в рамках которой наносит неизбирательные ракетные удары по захваченному ХАМАС сектору Газа и блокирует поставки в анклав воды, продовольствия, лекарств и топлива.