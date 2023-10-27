В ОДКБ надеются на возобновление взаимодействия с ОБСЕ

"По линии ОБСЕ мы настроены позитивно, будем работать. В силу естественных известных причин немножечко приостановились эти контакты, но надеемся, что время пройдет, и все пойдет в том русле, как ранее было", - сказал он журналистам в кулуарах проходящей в Минске международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".