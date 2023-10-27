В ОДКБ надеются на возобновление взаимодействия с ОБСЕ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надеется на возобновление взаимодействия с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Самат Ордабаев.
"По линии ОБСЕ мы настроены позитивно, будем работать. В силу естественных известных причин немножечко приостановились эти контакты, но надеемся, что время пройдет, и все пойдет в том русле, как ранее было", - сказал он журналистам в кулуарах проходящей в Минске международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".
Международная конференция "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" проходит в Минске 26-27 октября. В ходе мероприятия около 120 представителей порядка 30 стран, а также органов Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности обсуждают пути выхода из текущего кризиса глобальной и региональной безопасности и планируют наметить перспективные контуры безопасности на Евразийском континенте и пространстве.