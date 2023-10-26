Косачев назвал проект резолюции США по Ближнему Востоку лицедейским

США не заинтересованы в разрешении палестино-израильского конфликта, считает вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. В своем Telegram-канале он называет американский проект резолюции по ближневосточному урегулированию лицедейским и объясняет, почему Россия и Китай заблокировали его в Совете безопасности ООН.

В русском языке есть слово «лицедейство». Эта характеристика вполне применима к американскому проекту резолюции по израильско-палестинскому урегулированию, которую сегодня Россия и Китай вместе заблокировали в СБ ООН, — написал Косачев.

Он объясняет, что в тексте резолюции содержатся эмоции и однобокие оценки. Например, говорится о «чудовищной террористической атаке, совершенной палестинским движением „Хамас“ при атаках на Израиль». При этом никак не осуждаются непропорциональные удары Израиля по Газе, не говорится о праве Палестины на самоопределение, о правах человека по обе стороны реки Иордан, отмечает сенатор.

США явно не заинтересованы в разрешении этой ситуации. В американском проекте элементарно отсутствует даже требование о прекращении огня. Вместо призыва к миру в документе прописали «право всех стран на самооборону» (которое и так закреплено в статье 51 Устава ООН), — пишет Косачев.

По мнению сенатора, в резолюции необходимо закрепить отсылку к Плану ООН по разделу Палестины, который был принят 29 ноября 1947 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 181. Данный план предусматривает создание двух государств — арабского и еврейского.