Вашингтон ведет "крестовый поход" против всех стран, отстаивающих свою независимость и национальные интересы, и агрессия против Москвы - лишь его часть, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пленарном заседании международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" в Минске.

"Очевидно, что агрессия Запада против России - лишь часть крестового похода США и их сателлитов против любого члена международного сообщества, который демонстрирует самостоятельность и отстаивает национальные интересы", - сказал министр.

Как отметил Лавров, налицо стремление Вашингтона и его союзников создать долговременный очаг напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который уже открыто объявляется Западом "зоной ответственности НАТО".

"Целенаправленно нагнетается ситуация вокруг Тайваня. Сколачиваются различные "узкие" форматы для военных приготовлений с участием англосаксов, имею в виду AUKUS, и их послушных попутчиков. Продвигаются так называемые индо-тихоокеанские стратегии, ориентированные на сдерживание Китая, изоляцию России и развал сложившейся вокруг АСЕАН открытой, равноправной региональной архитектуры, опирающейся на консенсус", - перечислил глава МИД РФ конкретные примеры.