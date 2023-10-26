Вашингтон ведет "крестовый поход" против всех стран, отстаивающих свою независимость и национальные интересы, и агрессия против Москвы - лишь его часть, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пленарном заседании международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" в Минске.
Как отметил Лавров, налицо стремление Вашингтона и его союзников создать долговременный очаг напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который уже открыто объявляется Западом "зоной ответственности НАТО".
"Целенаправленно нагнетается ситуация вокруг Тайваня. Сколачиваются различные "узкие" форматы для военных приготовлений с участием англосаксов, имею в виду AUKUS, и их послушных попутчиков. Продвигаются так называемые индо-тихоокеанские стратегии, ориентированные на сдерживание Китая, изоляцию России и развал сложившейся вокруг АСЕАН открытой, равноправной региональной архитектуры, опирающейся на консенсус", - перечислил глава МИД РФ конкретные примеры.
Он обратил внимание, что в последнее время США с особым рвением стремятся распространить свое деструктивное влияние на Центральную Азию и Южный Кавказ, продолжают раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке.