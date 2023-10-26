Геополитический расклад сил в мире продолжает меняться не в пользу коллективного Запада, представители западных элит начинают признавать это публично, заявил глава МИД России Сергей Лавров на конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире».

Мероприятие высокого уровня проходит в Минске.

Лавров во время выступления отметил «бурное» расширение БРИКС и отметил стремление государств Глобального Юна и Востока укреплять свой суверенитет.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее признал, что спецоперация России на Украине в конечном итоге станет одной из причин формирования нового мирового порядка.

Другими факторами, по его мнению, являются конкуренция Китая и США и усиление Глобального Юга.