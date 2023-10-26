Лавров: геополитический расклад сил в мире меняется не в пользу Запада
Геополитический расклад сил в мире продолжает меняться не в пользу коллективного Запада, представители западных элит начинают признавать это публично, заявил глава МИД России Сергей Лавров на конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире».
Мероприятие высокого уровня проходит в Минске.
Лавров во время выступления отметил «бурное» расширение БРИКС и отметил стремление государств Глобального Юна и Востока укреплять свой суверенитет.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее признал, что спецоперация России на Украине в конечном итоге станет одной из причин формирования нового мирового порядка.
Другими факторами, по его мнению, являются конкуренция Китая и США и усиление Глобального Юга.
Боррель признал, что Брюссель на этом фоне пытается не допустить альянса России, Китая и стран Глобального Юга.