В Совфеде указали на брешь в политике США против России

«Это, несомненно, брешь в «американском заслоне», которым США оградили Европу от ее собственных подлинных интересов. Пока Вашингтон безуспешно убеждает Глобальный Юг последовать за Западом в его стратегии, направленной против России, у США «в тылу» появляются политические лидеры, не согласные ни с этой стратегией, ни с огромными затратами на Украину», — написал Пушков.