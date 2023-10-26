Российский сенатор рассказал о провале Байдена на Украине

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что предложение американского президента Джо Байдена конгрессу говорит о признании провала политика на Украине.

По словам Пушкова, предложение Байдена также говорит о бессмысленности его предыдущих доводов.

Таким образом Пушков прокомментировал статью, опубликованную в газете Politico, в которой говорится, что Байден призвал республиканцев и демократов обосновывать дальнейшее оказание военной помощи Украине тем, что это якобы стимулирует рост американской экономки.

«Теперь администрации Байдена приходится убеждать республиканцев новыми методами, фактически признавая, что их доводы об огромном значении Украины для США являются полной ерундой», — подчеркнул Пушков.