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Россия и Евросоюз остановили политический диалог

Между Москвой и Евросоюзом (ЕС) остановлен весь политический диалог, сохраняются лишь рабочие контакты технического характера, рассказали «Известиям» в постпредстве России при ЕС.

Россия и Евросоюз остановили политический диалог
© globallookpress.com

С начала спецоперации у ЕС и России отсутствует полноценное сотрудничество даже в культурной сфере, отметили в диппредставительстве.

«Ввиду геополитической ситуации характер нашей работы изменился, однако задачи остались прежними — продвижение российских подходов на брюссельской площадке», — сообщили изданию.

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