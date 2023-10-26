Россия и Евросоюз остановили политический диалог
Между Москвой и Евросоюзом (ЕС) остановлен весь политический диалог, сохраняются лишь рабочие контакты технического характера, рассказали «Известиям» в постпредстве России при ЕС.
С начала спецоперации у ЕС и России отсутствует полноценное сотрудничество даже в культурной сфере, отметили в диппредставительстве.
«Ввиду геополитической ситуации характер нашей работы изменился, однако задачи остались прежними — продвижение российских подходов на брюссельской площадке», — сообщили изданию.
Возобновление политического диалога в Европарламенте считают возможным лишь при условии окончания украинского конфликта.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал современный ЕС неудачной пародией на СССР.
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