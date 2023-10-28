В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал принятие Генеральной Ассамблеей ближневосточной резолюции, отметив, что в организации возобладали здравый смысл и справедливость, сообщает ТАСС.

© MFA Russia / Globallookpress.com

«Это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма», — заявил российский дипломат.

Ранее стало известно, что за принятие резолюции арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта проголосовали 120 стран, 14 высказались против, еще 45 решили воздержаться. При этом ГА ООН не приняла поправку Канады с осуждением «террористической атаки ХАМАС».