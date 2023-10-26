МИД: диалог не возобновится, пока Запад не откажется от сдерживания России
Пока Запад не прекратит политику сдерживания России, диалог не возобновится, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации, заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов.
«До тех пор, пока североатлантический альянс не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки и от политики «сдерживания» России, попытки возобновить какой-либо диалог заведомо обречены на провал», — приводит РИА Новости слова Белоусова.
Он отметил, что в последнее время региональная безопасность в разных частях мира подвергается испытаниям.
21 октября американский президент Джо Байден заявил, что человечество нуждается в новом миропорядке, а также выразил уверенность, что США смогут его построить.
В Кремле после этого согласились с тем, что мир нуждается в новом порядке, однако отметили, что Вашингтон имеет в виду американоцентричный порядок. В Москве подчеркнули, что так больше не будет.