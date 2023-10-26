Небензя возложил предотвращение эскалации на Ближнем Востоке на ГА ООН

«Сожалеем, что Совет безопасности не оправдал возложенных на него надежд. Теперь задача предотвращения дальнейшей эскалации в зоне палестино-израильского конфликта стоит перед Генеральной ассамблеей», — сказал он.

Постоянный представитель добавил, что РФ поддерживает предложенный Иорданией проект резолюции. В числе его соавторов значится Россия. Небензя призвал остальные страны поддержать его.

Согласно упомянутому проекту резолюции, Генеральная ассамблея призывает к немедленному прекращению огня и требует от Израиля и Палестины соблюдения обязательств по гуманитарному праву, то есть защиты мирных граждан и гражданских объектов.