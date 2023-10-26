Небензя возложил предотвращение эскалации на Ближнем Востоке на ГА ООН
Генеральная ассамблея должна вплотную заняться деэскалацией палестино-израильского конфликта, так как Совет Безопасности ООН не оправдал надежд. Такое заявление сделал постоянный представитель России при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.
«Сожалеем, что Совет безопасности не оправдал возложенных на него надежд. Теперь задача предотвращения дальнейшей эскалации в зоне палестино-израильского конфликта стоит перед Генеральной ассамблеей», — сказал он.
Постоянный представитель добавил, что РФ поддерживает предложенный Иорданией проект резолюции. В числе его соавторов значится Россия. Небензя призвал остальные страны поддержать его.
Согласно упомянутому проекту резолюции, Генеральная ассамблея призывает к немедленному прекращению огня и требует от Израиля и Палестины соблюдения обязательств по гуманитарному праву, то есть защиты мирных граждан и гражданских объектов.
Документ также предписывает обеспечить немедленную и беспрепятственную доставку товаров и услуг в сектор Газа и призывает обеспечить беспрепятственный доступ туда сотрудникам Агентства ООН для помощи беженцам. Также в резолюции упоминается призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы переместиться на юг сектора.