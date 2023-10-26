Иностранцы в России могут встать на миграционный учет через "Госуслуги"

Иностранные граждане с 26 октября могут становиться на миграционный учет в электронной форме через портал "Госуслуги". Соответствующий закон в четверг вступил в силу.

Новые нормы упрощают процедуру миграционного учета и расширяют перечень случаев, когда иностранцы и лица без гражданства могут самостоятельно, в том числе через портал "Госуслуги," уведомлять органы миграционного учета о месте своего пребывания, а также о месте пребывания своих несовершеннолетних детей.

Такие граждане могут в семидневный срок встать на миграционный учет через портал "Госуслуги" при условии, что в качестве принимающей стороны выступает гражданин РФ: собственник жилого помещения, который также имеет личный кабинет на портале. При этом согласие принимающей стороны на проживание иностранного гражданина в предоставленном жилом помещении будет подтверждаться в электронной форме.