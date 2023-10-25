Совбез ООН не принял резолюцию России по Израилю и Газе

Совет безопасности ООН не принял дополненный проект российской резолюции по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА «Новости».

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Четыре страны проголосовали за принятие проекта, две — против, 9 государств воздержались.

По данным агентства, текст документа содержит пункты как из предшествующего российского проекта, так и из резолюции, представленной Бразилией на прошлой неделе.

Резолюция призывает к немедленному прекращению огня в зоне конфликта, осуждает как действия палестинского движения ХАМАС, так и неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре сектора Газа.

Кроме того, в документе содержится требование об отмене предписания для жителей анклава по немедленной эвакуации в южную часть сектора Газа.