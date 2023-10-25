Небензя назвал главную идею резолюции США по Газе
Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя назвал проект резолюции США по сектору Газа лицензией Израилю на наземную операцию. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Небензя заявил, что Москва представила альтернативный американскому проект резолюции по израильско-палестинскому конфликту. Он подчеркнул, что российский проект создан на основе апробированного гуманитарного языка.
Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.
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