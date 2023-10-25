Небензя назвал главную идею резолюции США по Газе

Ранее Небензя заявил, что Москва представила альтернативный американскому проект резолюции по израильско-палестинскому конфликту. Он подчеркнул, что российский проект создан на основе апробированного гуманитарного языка.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.