Небензя: США дают зелёный свет эскалации на Ближнем Востоке

Небензя заявил, что США дают зелёный свет эскалации на Ближнем Востоке
США не только не способны остановить эскалацию на Ближнем Востоке, но и дают ей зелёный свет, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Мы не видим смысла поддерживать документ, который призван исключительно ради одной цели — обслуживать геополитические интересы одного из членов Совбеза, который не то что не способен остановить эскалацию, а фактически даёт ей зелёный свет», — сказал он.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что позиция России по конфликту Израиля и Палестины основана на решениях Совета Безопасности ООН, предусматривающих создание двух независимых стран.