В Госдуме оценили слова Пашиняна о миротворцах

Ожидаемый ход. Пашиняну нужно оправдать собственное политическое ничтожество. Так продать собственную страну — надо уметь! Наши военные всегда выполняли взятые на себя обязательства. Сегодня Пашинян хочет на нас переложить ответственность за собственную провальную политику. И по законам жанра срочно продается тем, кто готов воспользоваться этим национальным позором, — сказал депутат.