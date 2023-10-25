Путин сообщил о попытках расколоть российское общество извне

Президент России Владимир Путин указал на попытки расколоть и ослабить российское общество извне. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, Западу нужно, чтобы и текущий ближневосточный, и другие конфликты в мире были прямо или косвенно связаны с Россией.

«Поэтому будут использовать и ложь, и провокации, внешние и внутренние поводы, чтобы ослабить и расколоть наше общество, поджечь национальные и религиозные распри в нашем доме», — сказал он.

Президент также заявил, что для раскола мирового большинства и сдерживания развития независимых, суверенных стран Запад пускает в ход исламофобию, антисемитизм и русофобию.