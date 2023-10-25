Путин заявил о попытках углубить церковный раскол на Украине
На Украине пытаются углубить церковный раскол путём запрета канонической православной церкви, заявил российский президент Владимир Путин.
«На Украине ведут дело к запрету канонической православной церкви, к углублению церковного раскола», — сказал он на встрече с руководителями основных религиозных конфессий России.
Ранее украинская Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви на Украине в первом чтении.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал принятие запрета канонической Украинской православной церкви на Украине результатом грязной политики, «замешанной на кокаине».