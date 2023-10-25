Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с представителями основных религиозных конфессий России, что страна с тревогой и болью в сердце следит за ходом военного конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что прежде всего желает поговорить с участниками встречи о событиях на Ближнем Востоке.

«Все мы с тревогой и с болью в сердце следим за трагической ситуацией на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман, иудеев - для последователей крупнейших традиционных мировых религий», - подчеркнул Путин.

Президент заметил, что новый виток многолетнего противостояния унес тысячи жизней.

Путин пояснил, что Россия хорошо знает, что такое международный терроризм. Он добавил, что страна всегда будет чувствовать горечь потерь в годы борьбы с ним.