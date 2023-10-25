Путин рассказал, в чем заключается миропорядок Запада

Представители Запада ведут разговоры о каком-то «новом мировом порядке», но его суть всё та же: лицемерие, двойные стандарты и претензии на исключительность, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями религиозных организаций.

«Ведут разговоры о каком-то новом мировом порядке, суть которого на самом деле всё та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность, глобальное доминирование, на сохранение, по сути, неоколониальной системы», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что на Западе видят, как набирает силу процесс формирования многополярного мироустройства.

21 октября американский президент Джо Байден заявил, что человечество нуждается в новом миропорядке, а также выразил уверенность, что США смогут его построить.