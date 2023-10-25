Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой
Конфликт Палестины и Израиля на Ближнем Востоке обернулся гуманитарной катастрофой, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений, его цитирует Кремль. По его словам, за преступления, совершенные другими, не должны отвечать ни в чем не повинные люди.
Борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети, целые семьи, сотни тысяч людей остаются без крова, еды, воды, электричества и медицинской помощи. Это настоящая гуманитарная катастрофа, — отметил он.