Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой

Конфликт Палестины и Израиля на Ближнем Востоке обернулся гуманитарной катастрофой, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений, его цитирует Кремль. По его словам, за преступления, совершенные другими, не должны отвечать ни в чем не повинные люди.