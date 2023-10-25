Сергей Лавров: ОБСЕ "поизносилась" и сейчас не выполняет свое предназначение
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не охватывает весь Евразийский континент и уже не выполняет то, для чего предназначена, она "поизносилась", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время беседы с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
По словам высокопоставленного российского дипломата, "давно пора было начинать движение по формированию евразийской платформы, системы, структуры безопасности". А пока нет никого, кроме ОБСЕ, которая "только частично" охватывает Евразийский континент, "да и та уже поизносилась".
Глава МИД РФ говорил и о запланированной на четверг в белорусской столице конференция высокого уровня по евразийской безопасности. Он назвал мероприятие "на редкость своевременным".
"Я уверен, что будет найдена возможность двусторонних контактов и с белорусскими друзьями, и с другими участниками", - заявил также Лавров.
По его словам, "без объединения всех организаций, которые на этом континенте существуют, будет труднее использовать на благо всех наших стран и народов те преимущества, которые нам это общее пространство дает".
26 октября глава МИД России выступит на пленарном заседании минской конференции и изложит российские оценки нынешнего положения дел в сфере безопасности в Евразии.
Конференция "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" завершится 27 октября и в ней примут участие около 120 представителей из 30 стран. Плюс представители рабочих органов СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ.