Лавров: ОБСЕ "поизносилась" и сейчас не выполняет свое предназначение

По словам высокопоставленного российского дипломата, "давно пора было начинать движение по формированию евразийской платформы, системы, структуры безопасности". А пока нет никого, кроме ОБСЕ, которая "только частично" охватывает Евразийский континент, "да и та уже поизносилась".

Глава МИД РФ говорил и о запланированной на четверг в белорусской столице конференция высокого уровня по евразийской безопасности. Он назвал мероприятие "на редкость своевременным".

"Я уверен, что будет найдена возможность двусторонних контактов и с белорусскими друзьями, и с другими участниками", - заявил также Лавров.

По его словам, "без объединения всех организаций, которые на этом континенте существуют, будет труднее использовать на благо всех наших стран и народов те преимущества, которые нам это общее пространство дает".

26 октября глава МИД России выступит на пленарном заседании минской конференции и изложит российские оценки нынешнего положения дел в сфере безопасности в Евразии.