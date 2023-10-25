Путин похвалил министра и губернатора за прямое включение из курятника

Президент России Владимир Путин похвалил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и губернатора Московской области Андрея Воробьева за прямое включение из подмосковного курятника во время совещания главы государства с членами кабинета министров.

Патрушев и Воробьев доложили о начале работы селекционного центра по выведению кур в Московской области. Воробьев сообщил, что они находятся в центре производственного процесса, в этот момент до президента и участников совещания доносилось громкое кудахтанье, передает ТАСС.

«Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, – это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством», – сказал Путин.