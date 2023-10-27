В Крыму анонсировали новый иск против Украины
Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что следующий иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Об этом пишет РИА Новости.
«Следующий иск по энергоблокаде. Работа по его подготовке ведётся», — говорится в сообщении.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым предъявит ущерб от водной блокады Киеву и Западу.
Также сообщалось, что суд удовлетворил иск о водной блокаде Крыма на 152,6 млрд рублей.