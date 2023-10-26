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В Херсонской области решили взять на контроль активы украинских олигархов

В Херсонской области создали законодательную базу для национализации активов украинских олигархов и политиков, которые заняли враждебную позицию по отношению к России. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

В Херсонской области решили взять на контроль активы украинских олигархов
© РИА Новости

«Все такие объекты у нас на контроле. Создана соответствующая законодательная база», — заявил Сальдо.

Ранее сообщалось, что Госсовет Крыма намерен национализировать квартиру президента Украины Владимира Зеленского на полуострове. Под национализацию также попадут крупные винодельческие предприятия и банковские структуры

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