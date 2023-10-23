Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию в секторе Газа и Украину

По инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.

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— Обстоятельно обсуждена резко обострившаяся ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в процессе диалога была выражена крайняя обеспокоенность ростом числа жертв среди мирных жителей. Кроме того, политики подчеркнули важность скорейшего прекращения огня, эвакуации из сектора Газа иностранных граждан, а также обеспечения беспрепятственного доступа в анклав гуманитарной помощи.

Владимир Путин в рамках обсуждения украинского кризиса подчеркнул, что Россия открыта к переговорам при выполнении киевскими властями известных российских условий и учете новых реалий. Президент Бразилии в свою очередь высказался за поиск путей урегулирования конфликта, пишет сайт Кремля.

Боевые действия между Израилем и Палестиной длятся с 7 октября. По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило порядка 2,8 тысячи человек. В свою очередь среди израильтян погибло 1,4 тысячи человек.