Дума 24 октября призовет ГА ООН прекратить блокаду Кубы со стороны США

Госдума планирует на пленарном заседании 24 октября рассмотреть проект постановления об обращении к Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США. Об этом ТАСС сообщил источник в аппарате палаты парламента.

"На пленарном заседании 24 октября сразу после обсуждения порядка работы депутаты рассмотрят проект обращения к Генассамблее ООН о прекращении блокады Кубы", - сказал собеседник агентства.

Документ подготовил и внес 19 октября в палату парламента думский комитет по международным делам. В нем указано, что Госдума обращается к участникам 78-й сессии Генассамблеи ООН, а также к парламентам стран - членов организации и международным парламентским организациям "с призывом к немедленному и полному прекращению экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба, организованной руководством Соединенных Штатов Америки и ставшей способом многопланового давления на кубинский народ".