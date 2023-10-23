Мантуров посмеялся над запретом продажи игл из ЕС в Россию

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прокомментировал подготовку нового пакета санкций против России, заявив, что у ЕС «иссякли фантазии». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует начать работу над новым пакетом санкций в конце октября — в середине ноября.

Свои предложения по санкциям уже представили Польша (Варшава призвала ввести ограничения против российских алмазов и расширить санкционные списки физических и юридических лиц, Литва (выступает за запрет поставок гвоздей, гаек, швейных игл, спиц для вязания и радиаторов отопления в Россию) и Эстония (продвигает полный запрет на торговлю с РФ).