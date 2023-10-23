Мантуров посмеялся над запретом продажи игл из ЕС в Россию

«Иссякли фантазии»: Мантуров о новом пакете санкций против России
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прокомментировал подготовку нового пакета санкций против России, заявив, что у ЕС «иссякли фантазии». Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует начать работу над новым пакетом санкций в конце октября — в середине ноября.
Свои предложения по санкциям уже представили Польша (Варшава призвала ввести ограничения против российских алмазов и расширить санкционные списки физических и юридических лиц, Литва (выступает за запрет поставок гвоздей, гаек, швейных игл, спиц для вязания и радиаторов отопления в Россию) и Эстония (продвигает полный запрет на торговлю с РФ).
«Иссякли фантазии у коллег из Евросоюза. Уж с иголками и радиаторами мы справимся», — так прокомментировал это Мантуров.