Путин призвал проявлять особое внимание к детям участников спецоперации

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым призвал проявлять особое внимание к детям участников специальной военной операции. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе встречи глава республики доложил Путину, что региональные власти реализуют проект «Дети героев», в рамках которого контролируют ситуацию с помощью детям бойцов спецоперации.

«К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных», — ответил российский лидер.