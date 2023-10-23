В Кремле предложили закрыть Балтийское море виновнику ЧП на «Северных потоках»
Россия не приемлет угроз в свою сторону, от кого бы они не поступали. Об этом в понедельник, 23 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на предложение закрыть для России Балтийское море.
Непомнин, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов, если расследование выявит участие России в повреждении инфраструктуры газопровода Balticconnector.
— Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для РФ являются неприемлемыми, — приводит слова Пескова РИА Новости.
Угрозы Риги закрыть для России Балтийское море «забавно слышать», поскольку прежде чем делать подобные заявления, латвийскому военно-политическому руководству необходимо учесть возможности вооруженных сил РФ, заявил в свою очередь сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
По словам депутата Государственной думы от Санкт-Петербурга Олега Нилова, латвийское руководство может закрыть Балтийское море для российских судов, но только на словах или на бумаге. Для этого Риге придется «объявить войну России».