Россия не приемлет угроз в свою сторону, от кого бы они не поступали. Об этом в понедельник, 23 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на предложение закрыть для России Балтийское море.

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Непомнин, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов, если расследование выявит участие России в повреждении инфраструктуры газопровода Balticconnector.

— Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для РФ являются неприемлемыми, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Угрозы Риги закрыть для России Балтийское море «забавно слышать», поскольку прежде чем делать подобные заявления, латвийскому военно-политическому руководству необходимо учесть возможности вооруженных сил РФ, заявил в свою очередь сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.