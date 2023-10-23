Песков ответил на вопрос о вызволении россиян из плена ХАМАС

«Осуществляются определенные контакты. Наши дипломаты работают. В той ситуации, которая есть сейчас, трудно говорить о деталях. Но наши дипломаты предпринимают все необходимые усилия», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, как Россия собирается вызволять своих граждан из плена.