Песков согласился со словами Байдена о новом миропорядке

В Кремле согласились с Байденом в необходимости создания нового миропорядка
Вашингтон хочет, чтобы любой миропорядок был американоцентричным, но такого больше не будет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"США, так или иначе, о каком миропорядке они бы ни говорили, имеют в виду американоцентричный миропорядок. То есть мир, который крутится вокруг США. Так больше не будет", - уверен он.
Так представитель Кремля прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о том, что человечеству нужен новый мировой порядок, и США могут построить его.
Кремль согласен с Байденом в том, что мир нуждается в новом миропорядке, но не согласен, что США смогут его построить, заявил Песков.