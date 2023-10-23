В МИД оценили темпы расследований по Balticconnector и «Северным потокам»

Западные страны расследуют аварию на газопроводе Balticconnector более активно, чем подрыв «Северных потоков». С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает агентство «Прайм».

Он обратил внимание на то, что многие страны проявляют «прыть» в изучении аварии на газопроводе Balticconnector.

По словам Грушко, было бы правильнее, если бы государства вели работу по более раннему инциденту.

Он также назвал возможную остановку прохода российских кораблей по Балтийскому морю из-за ЧП с Balticconector грубейшим нарушением международного права.

Подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт в связи с возможной утечкой. Об инциденте сообщила финская компания-оператор Gasgrid Finland 8 октября.

Специалисты выяснили, что повреждения трубопровода находятся в экономической зоне Финляндии.