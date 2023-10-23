Комитет Совфеда поддержал отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал инициативу об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает Совфеде.

Государственная Дума отозвала ратификацию договора о запрете испытаний ядерного оружия 18 октября. Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ приняли в сжатые сроки. 20 октября сообщалось о поступлении документа в Совет Федерации.

До этого тему возможной дератификации документа затрагивал во время выступления на Валдае президент России Владимир Путин.