Комитет Совфеда поддержал отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал инициативу об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает Совфеде.
Государственная Дума отозвала ратификацию договора о запрете испытаний ядерного оружия 18 октября. Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ приняли в сжатые сроки. 20 октября сообщалось о поступлении документа в Совет Федерации.
До этого тему возможной дератификации документа затрагивал во время выступления на Валдае президент России Владимир Путин.
В день, когда Государственная Дума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ, США провели испытание на своем ядерном полигоне в штате Невада. По заявлению пресс-службы американского министерства энергетики, это был химический, а не ядерный взрыв, а целью американская сторона назвала улучшение системы обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний.