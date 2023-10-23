В Госдуме раскрыли детали законопроекта о шуме

— Ночной шум — это раздражитель, без преувеличения, для миллионов наших граждан. Если люди не могут выспаться, то это влияет на их здоровье, работоспособность, отношения с окружающими. Кроме определения единых для всей страны требований к режиму тишины для жителей и предпринимателей, мы предлагаем внедрить механизм профилактики, который позволит собственникам многоквартирных домов эффективно влиять на шумных соседей и привлекать их к административной ответственности, — отметил он.