Глава Бурятии отреагировал на слова экс-посла Израиля про бурят

Слова экс-посла Израиля Аркадия Мильмана о бурятах являются расистскими. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов в Telegram-канале.

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Так он отреагировал на заявление Мильмана, который в ходе интервью на тему палестино-изральского конфликта сравнил бурятов с боевиками ХАМАС. Он высказался о бурятах как не о людях, а о животных «с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг».

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«Из его [Мильмана] слов видно, что со знаниями у него плохо, а с воспитанием и человеческими ценностями еще хуже. В Израиле и в секторе Газа сейчас тяжелое время (...). Но из слов бывшего посла впрямую несет нацизмом и расизмом. Вряд ли такой настрой поможет решить сложившуюся ситуацию. Уж от кого, а от евреев - народа, который сам больше других пострадал от расизма и нацизма, такое услышать, по меньшей мере, странно», — написал Цыденов.

Он отметил, что бывший посол Израиля должен хорошо знать Россию и ее народы. Глава Бурятии призвал не судить всего еврейского народа по словам одного человека, но предложил Мильмана отправить на лечение к израильским врачам, которые считаются лучшими в мире.

Глава региона подчеркнул, что буряты достойно защищают свою родину — если «болезных расистов и нацистов это доводит до истерики и пугает до дрожи», значит бойцы делают все правильно, уверен Цыденов. По его словам, традиции и обычаи бурят связаны с любовью и добром, но только в случае, если так относятся к ним самим.