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Кисида: Япония сохранит курс на заключение мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио сохранит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией.

Об этом информирует ТАСС.

При этом премьер-министр отметил, что японско-российские отношения сегодня находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее в Hokkaido Shimbun заявили, что японские рыбаки лишились доступа к Курилам из-за антироссийских санкций.

Также поступала информация, что Япония призвала Россию снять ограничения на импорт рыбной продукции.