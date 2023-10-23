Кисида: Япония сохранит курс на заключение мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио сохранит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией.

Об этом информирует ТАСС.

При этом премьер-министр отметил, что японско-российские отношения сегодня находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее в Hokkaido Shimbun заявили, что японские рыбаки лишились доступа к Курилам из-за антироссийских санкций.