Посольство РФ в Латвии не исключает возможности насильственной депортации россиян

Насильственная депортация российских граждан из Латвии не исключается. Об этом в интервью ТАСС заявил временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков.

"Что касается перспектив депортаций, то такая вероятность, безусловно, есть, и она вполне реальна", - сказал он.

По мнению временного поверенного, все будет зависеть от того, какая инструкция будет спущена сверху чиновникам на местах.

"А дальше зависит от того, с каким настроем они будут подходить к исполнению", - отметил он.

В сентябре 2022 года Сейм (парламент) Латвии принял поправки к закону о миграции, которые обязывали граждан России, постоянно живущих в прибалтийской республике, до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В случае игнорирования экзамена их документы аннулируются. 3 255 россиян получили письма, предупреждающие об истечении срока его действия.

Посольство РФ надеется на то, что грозящий гуманитарный кризис не в интересах Риги.