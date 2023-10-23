С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, позднее он получил название "3+3". Россия и Иран приветствовали эту идею, Армения также присоединилась к участию в формате. Грузия заявила, что не планирует участвовать в инициативе. 10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел пяти стран. Грузия воздержалась от встречи в 2021 году и от заседания на уровне глав МИД 23 октября 2023 года.