В России высказались о влиянии израильского конфликта на операцию в Сирии

Палестино-израильский конфликт не имеет прямого отношения к военным действиям в Сирии , считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов . В беседе с «Лентой.ру» он высказался о том, как война с ХАМАС может повлиять на российскую операцию в Сирии.

«Что касается сирийско-израильских отношений, не будем забывать, что Сирия, как и Израиль, — это государства Организации Объединенных Наций (ООН). И Россия, наши войска там (в Сирии — прим. «Ленты.ру») находятся не для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела или двусторонние отношения между государствами, а для того, чтобы бороться с международным терроризмом, который там окопался. В частности, благодаря России удалось фактически победить эту незаконную организацию, которая именует себя ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация). Это наша главная задача там. Плюс у нас есть с Сирией двусторонний договор, который позволяет оказывать им содействие в самом широком плане», — сказал сенатор.