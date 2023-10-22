Путин на немецком языке прокомментировал нападки властей Германии на Шредера

«Что касается бывшего канцлера Федеративной Республики Германия господина Шрёдера, вы сказали, его где-то отсаживают, куда-то стараются пересадить... Вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту. Так вот я хочу сказать: чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», — сказал Путин.