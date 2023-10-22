В 2023 году сдали российские паспорта 4,4 тыс. человек, рассказал в беседе с РИА «Новости» глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Директор департамента напомнил, что в 2020 году от гражданства РФ отказались 3,8 тыс. человек, в 2021 — 4 тыс., в 2022 — 4,3 тыс.

Вместе с тем, отметил дипломат, за девять месяцев текущего года в российское гражданство за рубежом были приняты 15,1 тыс. человек.

Кроме того, добавил Климов, российские дипмиссии удостоверили наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тысячи детей.

Глава департамента заметил, что, по состоянию на 30 сентября, посольства и консульства в Европе выдали порядка 225 тысяч виз, свыше 50% из них получили туристы.

Напомним, что в 2014-2023 годах сотни тысяч россиян покинули страну. Вместе с тем, в Россию прибыли беженцы с Украины, трудовые мигранты из азиатских стран.