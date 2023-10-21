Кадыров рассказал, что общего у Палестины и России

Верующие нашего региона заполняют ночью мечети и совершают коллективный Тахаджуд-намаз. После они обращаются к Аллаху с дуа (мольбой — NEWS.ru), прося уберечь палестинский народ от всех бед и произвола израильских властей. Осознавая, что точно такой же сценарий, как в Палестине, коллективный Запад готовил через Украину и для нашей страны, сотни тысяч жителей ЧР делают после Тахаджуд-намаза дуа и за бойцов, участвующих в СВО, — высказался Кадыров.